Italia - Serie A 2025-2026

Fiorentina vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Sassuolo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Livio Marinelli.

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MeridianoBet
Jueves, 23 de abril de 2026 a las 11:17 am
Fiorentina vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A
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El cotejo entre Fiorentina y Sassuolo, por la fecha 34 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Sassuolo

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de un resultado igualado, 1-1, ante Lecce. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega con ventaja tras derrotar a Como 1907 con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 6.

 

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Sassuolo quien ganó 3 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 36 puntos (8 PG - 12 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (13 PG - 6 PE - 14 PP).

Livio Marinelli es el elegido para dirigir el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 78 33 25 3 5 49
2
Milan 66 33 19 9 5 21
3
Napoli 66 33 20 6 7 15
10
Sassuolo 45 33 13 6 14 -3
15
Fiorentina 36 33 8 12 13 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 35: vs Roma: 4 de mayo - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 35: vs Milan: 3 de mayo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Sassuolo, según país
  • Argentina: 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas

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