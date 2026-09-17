Fiorentina vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

El cotejo entre Fiorentina y Napoli, por la fecha 5 , se jugará el próximo domingo 20 de septiembre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Napoli

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos

Fiorentina logró un triunfo por 4-2 ante Venezia.

Últimos resultados de Napoli en partidos

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Bologna con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.

Sin triunfos en el torneo, Fiorentina acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Napoli quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

Daniele Doveri es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 10 Napoli 6 4 2 0 2 1 15 Fiorentina 3 4 1 0 3 -6

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos

Fecha 6: vs Genoa: 10 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Como 1907: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atalanta: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sassuolo: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos

Fecha 6: vs Frosinone: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Venezia: 17 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Roma: 24 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Monza: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Fiorentina y Napoli, según país

Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas

Colombia y Perú: 05:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas

Venezuela: 06:30 horas

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