Italia - Serie A 2026-2027

Fiorentina vs Frosinone: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Frosinone. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el sábado 29 de agosto, comenzará a las 12:30 horas.

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MeridianoBet
Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 03:31 pm
Fiorentina vs Frosinone: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2
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Fiorentina recibe el próximo sábado 29 de agosto a Frosinone por la fecha 2 , a partir de las 12:30 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Frosinone

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos

Fiorentina cayó 0 a 4 ante Roma en el Stadio Olimpico.

Últimos resultados de Frosinone en partidos

Frosinone llega a este encuentro con una derrota ante Juventus por 0 a 1.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Fiorentina fue el ganador por 5 a 1.

El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 3 1 1 0 0 4
2
Inter 3 1 1 0 0 3
3
Lecce 3 1 1 0 0 2
15
Frosinone 0 1 0 0 1 -1
20
Fiorentina 0 1 0 0 1 -4
DataFactory
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos
  • Fecha 3: vs Torino: 5 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Venezia: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos
  • Fecha 3: vs Venezia: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Genoa: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Frosinone, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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