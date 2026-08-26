Fiorentina vs Frosinone: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

Fiorentina recibe el próximo sábado 29 de agosto a Frosinone por la fecha 2 , a partir de las 12:30 horas en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Frosinone
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos
Fiorentina cayó 0 a 4 ante Roma en el Stadio Olimpico.
Últimos resultados de Frosinone en partidos
Frosinone llega a este encuentro con una derrota ante Juventus por 0 a 1.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Fiorentina fue el ganador por 5 a 1.
El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Lecce
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|15
|Frosinone
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|20
|Fiorentina
|0
|1
|0
|0
|1
|-4
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Torino: 5 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Venezia: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Venezia: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Genoa: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Frosinone, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas