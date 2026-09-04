Fin de semana de carreras: MeridianoBet lanza pozo de 60.000 USD para Gulfstream Park

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El fin de semana hípico se vive con máxima intensidad en la plataforma de MeridianoBet.net, donde los fanáticos de las carreras de caballos tienen una cita obligatoria con la Polla Hípica de Gulfstream Park. Con una bolsa total acumulada de 60.000 USD a repartir durante las jornadas de viernes, sábado y domingo, la oportunidad de convertirse en ganador está a solo un clic.

Sellar la combinación ganadora requiere una inversión accesible, ya que el costo del ticket por jornada es de tan solo $1.

Tabla de premios y estructura de la Polla Hípica

La distribución de recompensas de la Polla Hípica está diseñada para premiar a los mejores pronosticadores de cada jornada en el famoso hipódromo estadounidense de Gulfstream Park:

1er Lugar: 6.000 USD

2do Lugar: 2.500 USD

3er Lugar: 1.500 USD

4to Lugar: 1.500 USD

5to Lugar: 1.500 USD

Bonos especiales: Jackpot de 6.000 USD y premio al Ganador Único

Además de la tabla garantizada por posiciones, MeridianoBet ofrece dos incentivos clave para las jugadas de mayor precisión durante el fin de semana:

Jackpot de 6.000 USD: Se otorgará al aficionado que logre la puntuación perfecta acumulando 30 puntos en sus elecciones. Extra de 1.000 USD al 1er Lugar: Si el primer lugar resulta ser un ganador único en el día, recibirá un bono adicional de 1.000 USD sobre su premio base.

¿Cómo participar en la Polla Hípica de Gulfstream Park?

Para participar, los usuarios únicamente deben ingresar a www.meridianobet.net, seleccionar el apartado de la Polla Hípica correspondiente al día de carrera (viernes, sábado o domingo), armar la selección de ejemplares para Gulfstream Park y sellar el ticket por la suma de Ref. 1.

No te quedes fuera de la acción del hipismo internacional este fin de semana. Arma tus marcas, realiza tu jugada y #CobraSeguro

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González