Inglaterra - Premier League 2026-2027

Everton vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

La previa del choque de Everton ante Crystal Palace, a disputarse en el Hill Dickinson Stadium el sábado 22 de agosto desde las 10:00 horas. El árbitro será Paul Tierney.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:05 pm
Everton vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
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En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Everton y Crystal P. se jugará el próximo sábado 22 de agosto, desde las 10:00 horas, en el Hill Dickinson Stadium.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Everton?

El sorteo del fixture determinó que Everton y Liverpool volverán a verse las caras por el Derbi de Merseyside en la fecha 12.

Paul Tierney será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Ipswich Town: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Hull City: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Ipswich Town: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Crystal Palace, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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