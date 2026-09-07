CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Estudiantes y Corinthians se miden en el Tierra de Campeones el miércoles 9 de septiembre a las 20:30 horas y Esteban Ostojich es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 10:57 am
Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
Suscríbete a nuestros canales

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Pincha y Corinthians el miércoles 9 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Tierra de Campeones.

El encuentro será supervisado por Esteban Ostojich, el juez encargado.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
Horario Estudiantes y Corinthians, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?