Esta yegua encabezará la Triple Corona de Hembras en el Clásico "General Joaquín Crespo"

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El Hipódromo La Rinconada vivirá este domingo 09 de agosto una de las pruebas más importantes del calendario hípico con la disputa de la séptima carrera a las 3:30 p.m., correspondiente al LVIII Clásico "General Joaquín Crespo" (GI), tercer paso de la Triple Corona de Hembras nacionales.

La competencia se desarrollará sobre un exigente trayecto de 2.000 metros. La nómina de esta selectiva reúne a cinco destacadas tresañeras. El lote está integrado por Alaska (1), Arantza Victoria (2), Madame Karina (3), Roma (4) y Mora Linda (5), ejemplares que medirán fuerzas en una de las competencias más relevantes de la temporada en el óvalo capitalino.

En cuanto a la orientación del pronóstico de MeridianoBet para esta carrera de gala, Madame Karina (3) saldrá a la pista señalada como la primera favorita para quedarse con el título. Mora Linda (5) en la posición de segunda favorita y Roma (4) como la tercera opción en la selección.

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Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González