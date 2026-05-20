Espanyol vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

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El próximo sábado 23 de mayo, a partir de las 15:00 horas, Real Sociedad visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Real Sociedad

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega a este encuentro tras perder 3 a 4 ante Valencia. En los últimos enfrentamientos, igualó 3 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 9 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 45 puntos (12 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (11 PG - 12 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 10 Real Sociedad 45 37 11 12 14 -2 11 Espanyol 45 37 12 9 16 -12

Horario Espanyol y Real Sociedad, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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