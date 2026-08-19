Espanyol vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

Real Madrid y Espanyol se enfrentarán en el Cornellá-El Prat el próximo sábado 22 de agosto desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de La Liga.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga
Espanyol venció por 3-0 a Levante.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se llevó la victoria por 0 a 2.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo lugar en el torneo .
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Sevilla: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 1: vs Real Sociedad: 26 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Málaga: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Betis: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Real Madrid, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas