España - LALIGA 2026 - 2027

Espanyol vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Espanyol y Real Madrid, que se jugará el sábado 22 de agosto desde las 15:30 horas en el Cornellá-El Prat.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 03:22 pm
Espanyol vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga
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Real Madrid y Espanyol se enfrentarán en el Cornellá-El Prat el próximo sábado 22 de agosto desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de La Liga.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga

Espanyol venció por 3-0 a Levante.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo lugar en el torneo .

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 3: vs Real Sociedad: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sevilla: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 1: vs Real Sociedad: 26 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Málaga: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Betis: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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