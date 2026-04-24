Espanyol vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Espanyol recibirá a Levante, en el marco de la fecha 32 de la Liga, el próximo lunes 27 de abril a partir de las 15:00 horas, en el Cornellá-El Prat.
Así llegan Espanyol y Levante
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de derrotar a Sevilla con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (8 PG - 8 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|82
|32
|27
|1
|4
|55
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|62
|32
|19
|5
|8
|20
|12
|Espanyol
|38
|32
|10
|8
|14
|-12
|19
|Levante
|32
|32
|8
|8
|16
|-13
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Real Madrid: 3 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Sevilla: 9 de mayo - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Athletic Bilbao: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Villarreal: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Osasuna: 8 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Levante, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas