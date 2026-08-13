Espanyol vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

Los Espanyolistas y los Granotes se enfrentarán el próximo domingo 16 de agosto en la primera fecha del campeonato de La Liga, desde las 13:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Cornellá-El Prat.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 0.
¿En qué jornada juega el clásico Espanyol?
El partido más esperado por Espanyol será frente a Barcelona por el derbi catalán, cuando llegue a la décimo octava jornada.
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 2: vs Real Madrid: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Sevilla: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 2: vs Osasuna: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Betis: 29 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Málaga: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Levante, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas