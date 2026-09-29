España vs. Croacia: Duelo de ganadores en Sevilla con Lamine Yamal y Luka Modrić

La selección española estrena su localía en Sevilla en el marco de la UEFA Nations League recibiendo a Croacia en un duelo de ganadores. España llega tras firmar un golpe de autoridad en Wembley venciendo 3-2 a Inglaterra, mientras que el conjunto balcánico sumó sus primeros tres puntos al derrotar 2-1 a República Checa.

Dominio histórico y dinámica de goles

El historial entre ambas selecciones refleja una clara ventaja para la Roja, con cuatro victorias en siete compromisos. Además, los enfrentamientos directos destacan por su alta cuota goleadora: promedian 3.71 tantos por encuentro, registrando marcadores abultados en torneos oficiales como el 5-3 en la Eurocopa 2020 y el 3-0 en la Euro 2024.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente suma una racha invicta de 39 partidos y mantiene una alta frecuencia ofensiva, anotando y recibiendo goles en sus últimos siete compromisos del torneo continental.

Novedades de las plantillas y posibles alineaciones

España mantiene la base de su bloque titular con Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal al frente, registrando la baja de Eric García por molestias físicas, cuyo lugar fue ocupado por Robin Le Normand. En la acera visitante, Slaven Bilić confía en la experiencia de Luka Modrić y Mateo Kovačić en la zona medular, aunque afronta dudas en defensa por cuadros virales que afectaron a Josip Stanišić y Martin Baturina en las horas previas.

Posible once de España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Posible once de Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Luka Sučić, Petar Sučić, Franjo Ivanović; Igor Matanović.

Claves tácticas del partido

El volumen de juego de los locales apunta a un dominio territorial constante. La capacidad de Yamal para desbordar por banda y el despliegue de Oyarzabal colocan a España con ventaja para controlar el ritmo del partido, obligando a Croacia a replegarse y buscar salidas rápidas en contragolpe.

Jugada recomendada de MeridianoBet

Por el peso de la localía, el rendimiento ofensivo reciente y el historial entre ambos planteles, el escenario favorece una victoria holgada del conjunto local.

Selección principal: España Hándicap (-1.5) - cuota: -179.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González