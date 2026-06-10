¿Empate en la Gran Manzana? Unos Spurs encendidos amenazan el liderato de los Knicks

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Las Finales de la NBA entran en una fase crítica este 10 de junio. Tras marchar con paso perfecto en la carretera, los New York Knicks sufrieron un inesperado tropiezo en el Madison Square Garden al caer 115-111 en el tercer compromiso frente a unos aguerridos San Antonio Spurs. Este resultado no solo frenó en 13 la histórica racha de victorias consecutivas del quinteto neoyorquino, sino que recortó la distancia en la serie (2-1) y devolvió el entusiasmo al joven proyecto comandado por el coach Johnson.

New York Knicks: Obligados a corregir pérdidas y recuperar la fluidez

La escuadra dirigida por Mike Brown no logró replicar los altos niveles de cohesión colectiva exhibidos en suelo tejano. A pesar del respaldo de su afición en una velada de alta expectación, la tensión se tradujo en imprecisiones letales sobre el tabloncillo.

Falta de balance: Jalen Brunson cumplió en el apartado anotador con 32 unidades, pero lideró el bache ofensivo del equipo al registrar cinco pérdidas de balón. El plantel regaló el esférico en 13 ocasiones, lo que San Antonio capitalizó con 21 puntos directos.

Margen de mejora: El pívot Karl-Anthony Towns firmó una noche discreta al encestar apenas 4 de sus 10 tiros de campo. La gran nota positiva la dio OG Anunoby, quien se cargó el peso táctico en ambos lados de la cancha para aportar 28 puntos.

Quinteto probable: Brunson, Hart, Towns, Anunoby, Bridges.

San Antonio Spurs: Ajustes tácticos que reviven la ilusión

Conscientes de que un 3-0 en contra habría sido una losa irreversible, los Spurs saltaron a la duela con una agresividad notable. La pizarra de San Antonio dejó de depender de los esquemas ensayados tradicionales para apostar por transiciones rápidas y bloqueos directos que abrieron carriles hacia el aro.

Poder en la pintura: Victor Wembanyama y Stephon Castle asumieron la vocación de ataque del club, combinándose para sumar 55 puntos. El juego colectivo brilló al superar con claridad a los locales en el departamento de asistencias (28 por 18).

Protagonismo joven: El escolta Ron Harper continuó ganando galones en la rotación y asumió el mismo volumen de lanzamientos que la superestrella francesa (18 tiros de campo), dotando de una nueva dimensión al perímetro tejano.

Quinteto probable: Fox, Wembanyama, Castle, Vassell, Champagnie.

Análisis del Juego 4

La puntería de larga distancia se mantiene como el gran estandarte de la serie. New York lidera la postemporada con un destacado 39.3% de efectividad en triples y encestó 13 en el choque previo. Por su parte, San Antonio exhibió una notable mejoría al registrar 12 aciertos perimetrales ante la defensa exterior más férrea del campeonato. La combinación de planteles con el alta médica completa y artillerías afinadas proyecta un trámite de ida y vuelta.

Predicción de MeridianoBet

El panorama reciente demuestra que San Antonio descifró los ajustes para liberarse de la presión defensiva, mientras que la urgencia de New York por resguardar su feudo forzará un ritmo vertiginoso en las posesiones. El potencial creativo de ambos quintetos luce superior a los repliegues defensivos en esta instancia de la serie.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 215.5 (Over) - cuota: -117.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González