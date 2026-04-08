Elche vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

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El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 10:15 horas, Valencia visita a Elche en el estadio Martínez Valero, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Liga.

Así llegan Elche y Valencia

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche fue derrotado en el Estadio de Vallecas frente a Rayo Vallecano por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Celta. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 29 puntos (6 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 76 30 25 1 4 51 2 Real Madrid 69 30 22 3 5 36 3 Villarreal 58 30 18 4 8 19 14 Valencia 35 30 9 8 13 -11 18 Elche 29 30 6 11 13 -9

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Atlético de Madrid: 22 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Real Oviedo: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Mallorca: 21 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Girona: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Valencia, según país

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

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