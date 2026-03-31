Elche se enfrentará a Rayo Vallecano por la fecha 30

Por la fecha 30 de la Liga, Elche y Rayo Vallecano se enfrentan el viernes 3 de abril desde las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Elche
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y 3 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció 2-1 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 11 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 32 puntos (7 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 11 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|73
|29
|24
|1
|4
|50
|2
|Real Madrid
|69
|29
|22
|3
|4
|37
|3
|Villarreal
|58
|29
|18
|4
|7
|20
|14
|Rayo Vallecano
|32
|29
|7
|11
|11
|-7
|17
|Elche
|29
|29
|6
|11
|12
|-8
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 31: vs Mallorca: 12 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 31: vs Valencia: 11 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas