Elche se enfrentará a Rayo Vallecano por la fecha 30

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Por la fecha 30 de la Liga, Elche y Rayo Vallecano se enfrentan el viernes 3 de abril desde las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Elche

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y 3 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-1 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 11 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 32 puntos (7 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 11 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 73 29 24 1 4 50 2 Real Madrid 69 29 22 3 4 37 3 Villarreal 58 29 18 4 7 20 14 Rayo Vallecano 32 29 7 11 11 -7 17 Elche 29 29 6 11 12 -8

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 31: vs Mallorca: 12 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 31: vs Valencia: 11 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Elche, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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