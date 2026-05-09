El hipismo capitalino se apuesta en MeridianoBet

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En la reunión de este domingo 10 de mayo de 2026 del Hipódromo La Rinconada se celebrarán dos selectivas de renombre a las que puedes apostarle en MeridianoBet.

Siendo la sexta carrera de la tarde, con ejemplares de 3 años, se correrá el XXVI Clásico “Hypocrite” (Grado II) con Star White (1), Bunker (2), Ponsigue (3), Pontevecchio (4) y Black Stone (5). En esta oportunidad, MeridianoBet recomienda apostarle al 2.

Para la segunda selectiva tendremos el LIII Clásico “Asamblea Nacional” (Grado II) donde competirán once yeguas nacionales de 3 años, las cuales son: Gemma Nascosta (1), Roma (2), Solana (3), Alaska (4), Princess Warrior (5), Emmawatson (6), Madame Karina (7) y Sue Storm (8).

Con esta carrera tienes la oportunidad de sellar tu cuadro puesto que es la cuarta válida del día. Sea cual sea tu opción, desde MeridianoBet te recomendamos tomar en cuenta a la yegua Madame Karina (7).

Desde el team MeridianoBet, te invitamos a jugar y sellar tus tickets de hipismo nacional e internacional en la mejor plataforma de apuestas deportivas, animalitos, casino y loterías donde juegas, ganas y cobras seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González