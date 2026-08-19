Duelo en la cima del Oeste: Golden State recibe a Minnesota en la WNBA

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La WNBA vive uno de sus compromisos más atractivos de la temporada regular cuando las Golden State Valkyries reciban a las Minnesota Lynx. Ambas escuadras ocupan la parte alta de la Conferencia Oeste y pelean punto a punto por asegurar la ventaja de localía en la postemporada, anticipando un choque repleto de ritmo y dinamismo ofensivo.

Golden State Valkyries: Inercia ganadora e intensidad como local

Las anfitrionas atraviesan una trayectoria dulce al encadenar cinco triunfos consecutivos, registrando ocho victorias en sus últimas diez salidas. Durante esta ventana de partidos, las Valkyries han incrementado su producción en ataque hasta alcanzar un promedio de 86.8 puntos anotados por compromiso, apoyadas en la profundidad de su rotación y la efectividad desde el perímetro.

A pesar de su solvencia colectiva, el historial directo ante Minnesota representa su principal desafío: Golden State promedia 72 puntos históricos frente a las Lynx y buscará romper la tendencia tras haber caído 75-81 en su último antecedente disputado en junio.

Minnesota Lynx: Poderío ofensivo e invicto en la serie particular

Por su parte, las Minnesota Lynx presumen una racha de cuatro victorias al hilo y ostentan un registro global de 9-1 en sus anteriores diez presentaciones. La ofensiva visitante ha mostrado un techo sumamente elevado, promediando 96.3 unidades por partido en sus duelos recientes y consolidándose como el conjunto más peligroso en territorio ajeno.

El historial entre ambos clubes favorece ampliamente a la franquicia de Minnesota, habiendo salido victoriosa en los ocho enfrentamientos oficiales disputados hasta la fecha frente a Golden State.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Alta efectividad anotadora: Las Lynx registran una media de 91.5 puntos por noche a lo largo de la campaña.

Inercia del Total Puntos: El "Over" en las líneas de anotación se ha cumplido en siete de los últimos ocho compromisos de Golden State y en ocho juegos seguidos de Minnesota.

Ritmo acelerado: Ambos conjuntos apuestan por transiciones rápidas y posesiones cortas, elevando las opciones de marcador abultado.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Tomando en cuenta la altísima producción anotadora de la visita y la progresión ofensiva exhibida por las locales en las últimas semanas, las condiciones están dadas para un duelo de alta puntuación que supere la barrera establecida por los analistas.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 163.5 (Over 163.5)

Cuota: -105

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González