Dos selectivas engalanan la cartelera de La Rinconada este fin de semana

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Este domingo 30 de agosto de 2026 el hipismo en La Rinconada se viste de gala con dos Clásicos de nivel que los puedes apostar en MeridianoBet.

La acción de las selectivas arranca en la séptima carrera (primera válida del 5y6) con el LXXXVI Clásico Sprinters (GI) en 1.200 metros donde se encontrarán Pan de Azucar (1), Etna´s Napper (USA) (2), Father Heart (3), Sol Victoreado (USA) (4), Gran Alabama (5), Sol Rayo Laser (USA), (6), Compadre Peche (7), Perfect La Combee (USA) (8), Rozagante (USA) (9) y Violence and Peace (USA) (10).

MeridianoBet te recomienda sellar el cuadro tomando en cuenta a 10-7-4.

Más tarde, en la duodécima carrera (sexta válida), el turno es para las hembras en el XVI Clásico Sprinters (Yeguas) (GII). La prueba promete emoción de principio a fin con Queen of Dragons (10) figurando como la principal candidata, seguida muy de cerca en los pronósticos de MeridianoBet por Queen Alabama (6) y Raphaella (9)

Ya tienes los datos para empezar a sellar los cuadros y apostar en MeridianoBet desde la comodidad de tu teléfono. Ingresa ya donde siempre juegas y ganas.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González