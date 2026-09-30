Dinamarca vs. Portugal: Duelo decisivo en Copenhague con bajas sensibles y rotaciones clave

El Estadio Parken de Copenhague acoge un duelo determinante en la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League. Portugal aterriza en territorio danés liderando la zona con seis puntos perfectos tras vencer a Gales y Noruega, mientras que Dinamarca busca consolidar su rumbo tras caer ante los noruegos y superar 2-0 a la escuadra galesa en su última presentación.

Dinámica de plantillas y propuesta táctica

El conjunto local, bajo el mando de Brian Riemer, mantiene un estilo basado en la presión alta y el control del balón. En su triunfo sobre Gales, los daneses registraron un 70% de posesión y volcaron su ataque por la banda derecha mediante la creatividad de Mikkel Damsgaard y la potencia de Rasmus Højlund. Sin embargo, la zaga local llega severamente mermada tras confirmarse las bajas por lesión de piezas clave como Andreas Christensen, Alexander Bah, Patrick Dorgu y Albert Grønbæk.

Por su parte, la era de Jorge Jesus en Portugal ha comenzado de forma pragmática y versátil. Los lusos vienen de imponerse 2-1 en Oslo con anotaciones de João Félix y Gonçalo Ramos. El cuerpo técnico portugués ha mostrado rotaciones importantes —incluyendo la suplencia de Cristiano Ronaldo ante Noruega por motivos físicos— y perfila la reincorporación de Bruno Fernandes en el mediocampo tras superar molestias musculares.

Claves tácticas del encuentro

La necesidad de sumar de Dinamarca ante su público obligará a los locales a adelantar líneas y mantener la intensidad en campo rival. Este escenario abre oportunidades claras para que la velocidad de João Félix, Pedro Neto y Rafael Leão castigue los espacios desprotegidos de una golpeada defensa danesa. El historial reciente entre ambas selecciones respalda la expectativa de un choque con ocasiones en ambas arquerías.

Jugada recomendada de MeridianoBet

La propuesta ofensiva de Dinamarca en casa, sumada al desequilibrio e itinerario goleador de Portugal, perfila un encuentro donde ambos ataques encontrarán redes.

Resultado estimado: Dinamarca 1-2 Portugal.

Selección principal: Ambos equipos marcan: Sí.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González