Devils vs. Rangers: La Batalla del Hudson enciende la pretemporada de la NHL

Este 21 de septiembre, el hielo se enciende con una nueva edición del clásico choque de pretemporada entre los New Jersey Devils y los New York Rangers. Ambos conjuntos afinan sus piezas para el arranque de la campaña regular de la NHL en un choque donde la intensidad ofensiva y la rivalidad regional prometen espectáculo desde el primer puck drop.

Historial directo y dinamismo ofensivo

La rivalidad entre ambas franquicias cuenta con 72 enfrentamientos históricos registrados. Los Rangers dominan ligeramente el historial general con 40 victorias sobre las 32 de los Devils, acumulando 227 goles a favor frente a los 196 de New Jersey. El promedio de anotación en este cara a cara se sitúa en 5.32 goles por encuentro.

New Jersey Devils: Registran un balance equilibrado de 5 victorias y 5 derrotas en sus pasadas 10 presentaciones oficiales, promediando 3.1 goles anotados por partido (que sube a 3.67 jugando en casa) y concediendo 3.4 tantos por juego. Vienen de superar 2-1 a New York Islanders en su compromiso de pretemporada más reciente.

New York Rangers: Mantienen una racha idéntica de 5-5 en sus últimos 10 choques oficiales, con un promedio de 3.6 goles marcados y una sólida marca defensiva de 2 goles permitidos por partido.

Factores clave para el compromiso

Efectividad inicial: Los Rangers promedian 1.06 goles en el primer periodo en sus enfrentamientos directos, superando la media de 0.81 que registra New Jersey en dicho lapso.

Tendencia de alta anotación: En 7 de los últimos 8 partidos disputados por los Devils en condición de local dentro de la pretemporada de la NHL, el marcador total ha superado la barrera de los 5.5 goles.

Selección estratégica en MeridianoBet

El historial reciente de pretemporada de los Devils en casa, sumado a la fluidez anotadora que caracterizó el cierre de campaña de los Rangers, perfila un choque dinámico con oportunidades de gol en ambas porterías.

Jugada: Total Más de 5.5 (-159)

Mercado alternativo: New Jersey Devils Hándicap -2.5 (+113)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González