Deportivo vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

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En la primera jornada de La Liga, Deportivo recibe a Elche el próximo lunes 17 de agosto. El cotejo se jugará desde las 15:00 horas en el estadio Riazor.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en el torneo España - Liga BBVA 2014-2015, y Elche resultó vencedor por 4 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Deportivo?

Uno de los partidos más esperados de Deportivo será el derbi gallego con Celta en la jornada 18.

Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Málaga: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Valencia: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Villarreal: 5 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Barcelona: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Racing Santander: 28 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Sociedad: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportivo y Elche, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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