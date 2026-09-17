Deportivo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

El duelo correspondiente a la fecha 7 de La Liga se jugará el próximo domingo 20 de septiembre a las 12:30 horas.

Así llegan Deportivo y Betis

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Deportivo en partidos de La Liga

Deportivo no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Sevilla. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga

Betis sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Getafe. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 6 goles y ha recibido 6 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y Betis resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (4 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 18 6 6 0 0 22 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 8 5 Betis 12 5 4 0 1 1 7 Deportivo 9 6 2 3 1 2

Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga

Fecha 8: vs Real Sociedad: 11 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Deportivo: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Osasuna: 11 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportivo y Betis, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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