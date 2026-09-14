Deportivo recibirá a Sevilla por la fecha 6

El duelo correspondiente a la fecha 6 de La Liga se jugará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 13:00 horas.

Así llegan Deportivo y Sevilla

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Deportivo en partidos de La Liga

Deportivo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Getafe, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga

Sevilla llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Valencia. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y firmaron un empate en 0.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Alavés 10 5 3 1 1 6 5 Sevilla 10 5 3 1 1 2 6 Deportivo 9 5 2 3 0 3

Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Betis: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Sociedad: 11 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportivo y Sevilla, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

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