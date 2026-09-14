Deportivo recibirá a Sevilla por la fecha 6

El duelo correspondiente a la fecha 6 de La Liga se jugará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 13:00 horas.
Así llegan Deportivo y Sevilla
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Deportivo en partidos de La Liga
Deportivo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Getafe, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga
Sevilla llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Valencia. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y firmaron un empate en 0.
El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|15
|5
|5
|0
|0
|17
|2
|Real Madrid
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|Alavés
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|Sevilla
|10
|5
|3
|1
|1
|2
|6
|Deportivo
|9
|5
|2
|3
|0
|3
Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Betis: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Real Sociedad: 11 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Levante: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas