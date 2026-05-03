Dep. La Guaira vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores

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Por la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores, Bolívar y Dep. La Guaira se enfrentan el miércoles 6 de mayo desde las 18:00 horas, en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan Dep. La Guaira y Bolívar

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Dep. La Guaira no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Malvinas Argentinas.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

Bolívar venció 2-0 a Fluminense en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue un empate por 1 a 1.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Bolívar tiene 4 unidades y es el segundo en el Grupo C. Por otro lado, La Guaira busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica en tercer lugar y consiguió 2 puntos.

Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Dep. La Guaira y Bolívar, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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