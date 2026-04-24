Datos para apostar en las carreras de la Rinconada este fin de semana

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Diez carreras inscritas en el Hipódromo La Rinconada para este domingo 26 de abril de 2026 y puedes apostarle a cada una de ellas, incluso sellar tus tickets del 5y6 en MeridianoBet.

Una buena opción para empezar a sellar el cuadro es la sexta carrera, segunda válida, donde competirán caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.300 metros. Acá MeridianoBet recomienda a Maromero (USA) (2) y Shaword (USA) 10).

Otra que se puede tomar en cuenta es la Copa “Negresco”, quinta válida, con ejemplares nacionales de 4 y más años, hijos de sementales venezolanos. Entre los 10 competidores, ponemos a ganar a Princesa Fina (10) y El Relampago (5).

Las opciones están, ahora ingresa en MeridianoBet.net y consigue la sección de hipismo nacional para apostar y, además, encontrar todas las alternativas para multiplicar tus ganancias en la mejor plataforma del país donde juegas, ganas y cobras seguro.

R: Valeria González