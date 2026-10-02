Datos del 5y6: Favoritas y marcas para la 5.ª Válida en La Rinconada

La recta final del 5y6 dominical este 4 de octubre tendrá un capítulo imperdible en la duodécima carrera (5.ª válida) del Hipódromo La Rinconada. Un calificado grupo de yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras, se citará en recorrido de 1.400 metros en búsqueda de la victoria y con el atractivo añadido de un bono especial de 33.800 US$.

Análisis de las Protagonistas

My Three Loves (USA) (4): Bajo la conducción de R. Capriles y presentada por E. Gómez, destaca como la yegua a vencer en la competencia. Su constancia en la distancia y excelente momento de forma la perfilan para tomar la batuta desde la partida.

Lulu McJet (USA) (2): Con J. Aray en los estribos y la preparación de F. Parilli, reaparece respaldada por llamativos trabajos matutinos. Posee una velocidad inicial que la convierte en una firme aspirante al triunfo.

Divina Providencia (USA) (1): Guiada por J. D. Calicho y bajo el cuidado de F. Parilli, viene mostrando evolución en sus actuaciones y cuenta con la fuerza necesaria para hacerse sentir en el tramo decisivo.

Katalina (7): Con la fusta de F. González Jr. y el entrenamiento de J. L. Balzán, registra un progreso sostenido que la posiciona como un ejemplar capaz de sorprender al momento de girar la última curva.

Recomendaciones Estratégicas de MeridianoBet

Para asegurar la combinación en el tramo de cierre del 5y6, nuestra selección de marcas queda conformada de la siguiente manera:

Primera Marca (La Base): N.º 4 My Three Loves (USA) — Su sólida trayectoria reciente y la conducción de R. Capriles la colocan como la principal carta del lote.

Segunda Marca: N.º 2 Lulu McJet (USA) — Velocista natural con argumentos suficientes para pelear la punta desde el brinco inicial.

Tercera Marca: N.º 1 Divina Providencia (USA) — Opción de peso para reforzar las jugadas de Exacta, Trifecta y Pool de 4.

El Golpe / Sorpresa: N.º 7 Katalina — Si se presenta un ritmo de carrera peleado arriba, su remate puede abonar un dividendo sumamente atractivo.

Juega con Responsabilidad

El juego es una actividad de entretenimiento. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años.

Redacción: Luimar González