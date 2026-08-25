Crystal Palace vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

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El cotejo entre Crystal Palace y Manchester City, por la fecha 2 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 28 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Manchester City

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Everton por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con ventaja tras derrotar a Bournemouth con un marcador 2 a 1.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 3 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4 2 Arsenal 3 1 1 0 0 3 3 Brentford 3 1 1 0 0 3 8 Manchester City 3 1 1 0 0 1 16 Crystal Palace 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Fulham: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Ipswich Town: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Leeds United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Coventry City: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Manchester United: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sunderland: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ipswich Town: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace y Manchester City, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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