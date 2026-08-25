Crystal Palace vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

El cotejo entre Crystal Palace y Manchester City, por la fecha 2 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 28 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Manchester City
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Everton por un resultado de 0 a 2.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City llega con ventaja tras derrotar a Bournemouth con un marcador 2 a 1.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 3 a 0.
El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Brighton and Hove
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Arsenal
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Brentford
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|8
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|16
|Crystal Palace
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Fulham: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Ipswich Town: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Leeds United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Coventry City: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Manchester United: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Sunderland: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Ipswich Town: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Crystal Palace y Manchester City, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas