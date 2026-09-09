Crystal Palace vs Ipswich Town: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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El cotejo entre Crystal Palace e Ipswich Town, por la fecha 4 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Ipswich Town

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace logró un triunfo por 3-2 ante Fulham.

Últimos resultados de Ipswich Town en partidos de la Premier League

Ipswich Town viene de caer derrotado 0 a 2 ante Liverpool. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Crystal Palace quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 13 Crystal Palace 3 3 1 0 2 -4 14 Ipswich Town 3 3 1 0 2 -4

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Leeds United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tottenham: 31 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ipswich Town en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Everton: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fulham: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester City: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Hull City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace e Ipswich Town, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

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