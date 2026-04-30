Crystal Palace se enfrentará a Bournemouth por la fecha 35

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Por la fecha 35 de la Premier League, Crystal Palace y Bournemouth se enfrentan el domingo 3 de mayo desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Crystal Palace

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Leeds United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 6 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Liverpool. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 5.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 3 a 3.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 49 puntos (11 PG - 16 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (11 PG - 10 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 7 Bournemouth 49 34 11 16 7 0 13 Crystal Palace 43 33 11 10 12 -3

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Manchester City: 19 de mayo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Everton: 10 de mayo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester City: 13 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Brentford: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Crystal Palace, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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