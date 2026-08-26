Coventry City vs Hull City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

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El próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 10:00 horas, Hull City enfrenta a Coventry City en CBS Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Coventry City y Hull City

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Coventry City en partidos de la Premier League

Coventry City fue derrotado en el Emirates Stadium frente a Arsenal por 0 a 3 en el marcador.

Últimos resultados de Hull City en partidos de la Premier League

Hull City viene de vencer a Manchester United en casa por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4 2 Arsenal 3 1 1 0 0 3 3 Brentford 3 1 1 0 0 3 5 Hull City 3 1 1 0 0 2 18 Coventry City 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Manchester City: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newcastle United: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hull City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Aston Villa: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Chelsea: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newcastle United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Everton: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fulham: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Coventry City y Hull City, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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