Inglaterra - Premier League 2026-2027

Coventry City vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

En la previa de Coventry City vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 13 de septiembre desde las 09:00 horas en CBS Arena. El árbitro designado será Tony Harrington.

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Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 02:34 pm
Coventry City vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League
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El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Brighton and Hove enfrenta a Coventry City en CBS Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Coventry City y Brighton and Hove

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Coventry City en partidos de la Premier League

Coventry City fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 0 a 1 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y no ha podido convertir.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Leeds United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 derrota. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

El anfitrión está en el vigésimo puesto y no tiene puntos (3 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Tony Harrington.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Manchester City 9 3 3 0 0 5
2
Arsenal 9 3 3 0 0 5
3
Hull City 7 3 2 1 0 3
10
Brighton and Hove 4 3 1 1 1 3
20
Coventry City 0 3 0 0 3 -5
DataFactory
Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tottenham: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fulham: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sunderland: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Arsenal: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sunderland: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Liverpool: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Manchester City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Coventry City y Brighton and Hove, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

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