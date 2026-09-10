Coventry City vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Brighton and Hove enfrenta a Coventry City en CBS Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Coventry City y Brighton and Hove

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Coventry City en partidos de la Premier League

Coventry City fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 0 a 1 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y no ha podido convertir.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Leeds United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 derrota. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

El anfitrión está en el vigésimo puesto y no tiene puntos (3 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 10 Brighton and Hove 4 3 1 1 1 3 20 Coventry City 0 3 0 0 3 -5

Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newcastle United: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Fulham: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sunderland: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Arsenal: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Liverpool: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Coventry City y Brighton and Hove, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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