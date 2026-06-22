FIFA - Mundial MX-USA-CAN 2026

Costa de Marfil y Curazao luchan para meterse en dieciseisavos de final

Costa de Marfil se mide ante Curazao en el estadio Filadelfia el jueves 25 de junio a las 16:00 horas.

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MeridianoBet
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 10:24 am
Costa de Marfil y Curazao luchan para meterse en dieciseisavos de final
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A partir de las 16:00 horas el próximo jueves 25 de junio, Costa de Marfil enfrentará a Curazao en el estadio Filadelfia, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo E del Mundial.

La lucha por la clasificación se definirá en la última jornada del Grupo E. la selección marfileña llega con el destino en sus manos y depende de sí misma para avanzar a los dieciseisavos de final como segunda de la zona, mientras que Curazao mantiene vivas sus opciones matemáticas de continuar haciendo historia en su primera participación mundialista.

Costa de Marfil afronta una oportunidad inmejorable para alcanzar por primera vez los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo. El conjunto africano comenzó su participación con un valioso triunfo por 1-0 sobre Ecuador, que lo impulsó a los puestos de clasificación, aunque en la segunda jornada cayó por 2-1 frente a Alemania.

Por su parte, Curazao sufrió una dura derrota por 7-1 frente a Alemania en el debut y rescató un empate sin goles ante Ecuador, sumando así el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Aunque continúa en el último lugar del Grupo E, mantiene opciones matemáticas de clasificación y buscará una victoria histórica para mantenerse con vida en el torneo.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Curazao y Costa de Marfil, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

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