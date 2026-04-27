CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Corinthians vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Corinthians y Peñarol. El partido se jugará en Arena Corinthians el jueves 30 de abril a las 20:00 horas. Será arbitrado por Cristián Garay Reyes.

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Lunes, 27 de abril de 2026 a las 01:50 pm
Corinthians vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores
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El duelo entre Corinthians y Peñarol correspondiente a la fecha 3 del grupo E se disputará en Arena Corinthians desde las 20:00 horas, el jueves 30 de abril.

Así llegan Corinthians y Peñarol

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores

Corinthians venció 2-0 a Santa Fe en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

A Peñarol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Platense.

Corinthians cuenta con 6 puntos, 4 goles y es el líder del Grupo E. Entretanto, Peñarol ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1 y anotó 2 goles.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Cristián Garay Reyes.

 

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores

 

  • Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Peñarol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Corinthians y Peñarol, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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