FIFA - Mundial MX-USA-CAN 2026

Corea del Sur y Chequia se cruzan por primera vez en un Mundial

Te contamos la previa del duelo Rep. de Corea vs República Checa, que se enfrentarán en el estadio Guadalajara el próximo jueves 11 de junio a las 22:00 horas.

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Lunes, 08 de junio de 2026 a las 09:15 am
Corea del Sur y Chequia se cruzan por primera vez en un Mundial
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El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A del Mundial se jugará el próximo jueves 11 de junio a las 22:00 horas.

Corea del Sur y República Checa cierran la actividad de la primera jornada del Grupo A, zona que comparten junto a México y Sudáfrica.

Corea del Sur suma 11 presencias consecutivas en la Copa del Mundo, desde México 1986, y 12 en total desde su debut en Suiza 1954. Su mejor actuación, y la más alta de un seleccionado asiático, se dio en 2002, cuando finalizó cuarta tras perder ante Turquía el partido por el tercer puesto.

El equipo de Hong Myung-bo posee el récord de más goles encajados en una misma edición: 16, en Suiza 1954.

República Checa, en tanto, vuelve a la máxima competencia del fútbol luego de 20 años de ausencia. Suma 8 participaciones mundialistas incluyendo las de Checoslovaquia, aunque solo disputó una bajo su actual denominación: Alemania 2006.

Chequia logró su clasificación a este Mundial en el repechaje, donde superó a Dinamarca en la tanda de penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario y suplementario.

Nunca se enfrentaron en Mundiales, aunque sí se cruzaron en tres amistosos internacionales. El historial entre ambos permanece completamente equilibrado: un empate en 1998 y un triunfo por lado, con festejo de los checos en 2001 y de los surcoreanos en 2016.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Rep. de Corea en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs México: 18 de junio - 22:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Sudáfrica: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de República Checa en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs Sudáfrica: 18 de junio - 13:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs México: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Horario Rep. de Corea y República Checa, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

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