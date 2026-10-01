Corea del Sur vs. Venezuela: La Vinotinto se mide ante la potencia asiática en un duelo inédito

La ciudad de Ulsan se prepara para albergar el primer enfrentamiento histórico entre las selecciones absolutas de Corea del Sur y Venezuela. El conjunto asiático llega en pleno proceso de reestructuración tras su participación en el Mundial 2026 y bajo el mando interino de Robert Moreno, buscando revertir la imagen dejada tras caer 1-4 ante Uruguay en su última presentación. Por su parte, la Vinotinto afronta el segundo compromiso de su gira por el continente asiático con el objetivo de cortar una racha adversa tras ceder 1-2 frente a Japón.

Actualidad de las plantillas y desgaste físico

Corea del Sur pretende aprovechar la localía para imponer el ritmo de juego a través de piezas de jerarquía internacional como Son Heung-min, Lee Kang-in y Hwang Hee-chan. Los anfitriones registran una efectividad notable en casa, ganando cuatro de sus últimos siete encuentros y manteniendo un promedio de 1,86 goles anotados por partido en suelo propio.

El elenco venezolano, dirigido por Osvaldo Vizcarrondo, atraviesa un periodo de recambio generacional y llega con un desgaste acumulado considerable por los viajes y el cambio de huso horario. A pesar de las dificultades en la retaguardia —con un promedio de 2,2 goles encajados fuera de casa—, el ataque criollo ha mostrado consistencia al anotar en 13 de sus últimos 14 compromisos amistosos como visitante.

Claves tácticas del encuentro

El plan surcoreano se enfoca en presionar alto desde el inicio para castigar la fatiga física de la zaga visitante. Venezuela necesitará sostener el orden en el mediocampo y explotar las transiciones rápidas para aprovechar los desajustes que suele conceder la defensa asiática cuando queda expuesta en campo abierto.

Jugada recomendada de MeridianoBet

La propuesta dinámica de los locales ante su público y la tendencia anotadora de la Vinotinto como visitante anticipan un trámite de ida y vuelta con múltiples ocasiones.

Resultado estimado: Corea del Sur 2-1 Venezuela.

Selección principal: Total de goles: Más de 2.5.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González