Como 1907 y Napoli se miden por la fecha 35

El cotejo entre Como 1907 y Napoli, por la fecha 35 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Napoli
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 logró un triunfo por 2-0 ante Genoa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli llega con ventaja tras derrotar a Cremonese con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 3.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 61 puntos (17 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 69 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (21 PG - 6 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|79
|34
|25
|4
|5
|49
|2
|Napoli
|69
|34
|21
|6
|7
|19
|3
|Milan
|67
|34
|19
|10
|5
|21
|4
|Juventus
|64
|34
|18
|10
|6
|28
|5
|Como 1907
|61
|34
|17
|10
|7
|31
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 36: vs Hellas Verona: 10 de mayo - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 36: vs Bologna: 11 de mayo - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Napoli, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas