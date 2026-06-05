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Clásicos para apostar este domingo en MeridianoBet

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MeridianoBet
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 03:56 pm
Clásicos para apostar este domingo en MeridianoBet
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Fin de semana con una selectiva nos espera este domingo 07 de junio de 2026 en el Hipódromo La Rinconada y le puedes apostar y ganar desde MeridianoBet.

El XCVIII Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I) será a las 6:00 PM donde nueve yeguas nacionales de 3 años competirán en una distancia de 1.600 metros para llevarse el título de la selectiva y el primer paso a la Triple Corona de Hembras.

Estas potras serán Madame Karina (1), Latina Parts (2), Emmawatson (3), Arantza Victoria (4), Solana (5), Roma (6), Mora Linda (7), Queen Of Dragons (8) y Forever Beatriz (9). Desde MeridianoBet te recomendamos apostarle a 2-1-4

Estos datos los puedes tomar en cuenta para sellar tu ticket del 5y6 nacional en MeridianoBet.

Las opciones están, ahora ingresa en MeridianoBet.net y consigue la sección de hipismo nacional para apostar y, además, encontrar todas las alternativas para multiplicar tus ganancias en la mejor plataforma del país donde juegas, ganas y cobras seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González

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