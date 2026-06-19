Clásicos para apostar de la Rinconada en MeridianoBet

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Domingo de emoción hípica en Venezuela por la jornada en el Hipódromo La Rinconada con tres selectivas de nivel para apostar y disfrutar en MeridianoBet.

El primer es la edición IX del Clásico “El Corsario” (Grado III) con ejemplares nacionales e importadas de 2 años quienes serán Niño de Oro (1), Kilimanjaro (2), Gran Torrente (USA) (3), Gran Manuel (USA) (4) y Furor Noble (5). MeridianoBet te recomienda apostarle al 4.

La otra selectiva es el VI Clásico Bambera (GII) donde competirán yeguas nacionales de 4 y más años. Estas serán Piccina Mia (1), Brawuaisa (2), Antalya (3), Marakovits (4), Petareña (5), Quality Princess (6) y Princesa Fina (7). Para esta, MeridianoBet te recomienda apostarle a la yegua 4

Y, el último de la tarde con el que puedes sellar tu cuadro del 5 y 6 es el II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII) en honor al jinete zuliano. Acá competirán potrancas nacionales e importadas de 2 años quienes serán Fortuna Suprema (1), Princess Black (2), Presumida (3), Dama de Fuego (USA) (4), Señora Isabel (USA) (5), Donostia (USA) (6), y Jijona (USA) (7).

Para esta, MeridianoBet te recomienda tomar en cuenta a 7-5-1-2

Teniendo estas opciones para apostar, ya solo falta ingresar en MeridianoBet.net y armar tu jugada ideal para que ganes y cobres seguro en la mejor plataforma del país.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González