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Clásico hípico para apostar en MeridianoBet este fin de semana

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MeridianoBet
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 04:02 pm
Clásico hípico para apostar en MeridianoBet este fin de semana
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Fin de semana de selectivas nos esperan este domingo 14 de junio de 2026 en el Hipódromo La Rinconada y las puedes apostar en MeridianoBet.

La primera de la tarde es el LXXII Clásico “Ejército Bolivariano” (Grado II) con ejemplares nacionales de 4 y más años los cuales serán Astuto (1), Li Tre Fratelli (2), Yasiel (3), Forrest Gump (4), Luigino (5), Deep Attack (6), Gran Pepe (7), Señor Soñador (8), Arcano (9), Father Heart (10) y Rey Joaquin (11).

Una buena elección para apostar y sellar el cuadro del 5y6 nacional desde MeridianoBet sería 2-1-10-11.

Ya tienes las opciones, solo falta ingresar en la plataforma y explorar todas las opciones que tenemos disponibles para multiplicar tus ganancias en MeridianoBet, donde siempre juegas y ganas.

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