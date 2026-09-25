Clásico Hípica Nacional 2026: Madame Karina encabeza los datos para la 1.ª válida de este domingo

Este domingo 27 de septiembre, la emoción del juego del 5y6 inicia a lo grande en el Hipódromo La Rinconada con la disputa de la novena carrera (1.ª válida del 5y6). Las mejores yeguas de 3 y más años medirán fuerzas en tiro de aliento de 2.000 metros en la edición XLV Clásico Hípica Nacional (Grado I), prueba estelar que reparte un importante incentivo especial adicional de 195.000 US$.

Análisis de las Competidoras Clave

Madame Karina (9): Con la conducción de J. Aray y bajo la preparación de L. Peraza, atraviesa por una condición física excepcional. Posee un remate sumamente efectivo en los tiros de fondo que la posiciona como la rival a vencer.

Princesa Fina (2): Guiada por S. Marín y presentada por L. V. B. M. La, ha mostrado enorme consistencia en las distancias de aliento, siendo una pieza con la velocidad suficiente para controlar el trayecto desde el inicio.

Marakovits (4): Llevada por Fel. Velásquez y entrenada por J. Salvador, se presenta como un ejemplar de gran jerarquía en la distancia que estará metida en la pelea desde la partida.

Brawuaisa (3): Con A. Ybarra en los estribos y la preparación de L. P. B. La, viene ejerciendo buen papel en sus aprontes y es una carta sólida para meterse en la llegada.

Elecciones Estratégicas de MeridianoBet

Para abrir con buen pie la planilla del 5y6, nuestras marcas recomendadas quedan estructuradas de la siguiente manera:

Primera Marca (La Base): N.º 9 Madame Karina — Su impecable remate en los metros finales en distancias de aliento la perfila como la máxima aspirante al triunfo.

Segunda Marca: N.º 2 Princesa Fina — Excelente velocidad estratégica para accionar en las primeras posiciones y decidir abajo.

Tercera Marca: N.º 4 Marakovits — Indispensable para reforzar las combinaciones de Pool de 4 y la exacta.

El Golpe / Sorpresa: N.º 3 Brawuaisa — Si logra un buen acomodo en los primeros 1.000 metros, su remate puede pagar un dividendo de gran valor.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González