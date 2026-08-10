Cienciano vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

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Cienciano y Botafogo se enfrentan el próximo jueves 13 de agosto por la llave 8 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 20:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Augusto Aragón Bautista fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
- Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
- Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
- Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Botafogo 1 vs Caracas 1 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Botafogo 3 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Independiente Petrolero 0 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Botafogo 2 vs Racing Club 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente Petrolero 0 vs Botafogo 3 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Botafogo 3 (27 de mayo)
Horario Cienciano y Botafogo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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