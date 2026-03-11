Chelsea vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Newcastle United y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 14 de marzo desde las 13:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Newcastle United

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea venció por 4-1 a Aston Villa. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de un triunfo 2 a 1 frente a Manchester United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 48 puntos (13 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 12 PP).

Paul Tierney fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 5 Chelsea 48 29 13 9 7 19 12 Newcastle United 39 29 11 6 12 -1

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Newcastle United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.