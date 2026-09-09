Chelsea vs Hull City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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Chelsea enfrentará a Hull City, en el marco de la fecha 4 de la Premier League, el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Hull City

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Arsenal.

Últimos resultados de Hull City en partidos de la Premier League

Hull City obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Aston Villa..

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).

Farai Hallam será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 4 Chelsea 6 3 2 0 1 1 5 Brentford 5 3 1 2 0 3

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Brentford: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bournemouth: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Everton: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 24 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester United: 31 de octubre - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hull City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Newcastle United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Everton: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fulham: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brentford: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Ipswich Town: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Hull City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

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