CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cerro Porteño vs Palmeiras. El duelo, a disputarse en la Nueva Olla el miércoles 19 de agosto, comenzará a las 18:00 horas.

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Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 10:13 am
Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores
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Tras un empate en la ida, C. Porteño y Palmeiras definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en la Nueva Olla desde las 18:00 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 1 vs Cerro Porteño 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Junior 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Junior 0 vs Cerro Porteño 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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