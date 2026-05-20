Celta vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

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Celta recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 38 de la Liga, el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 15:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 1 en su visita a Athletic Bilbao. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Real Madrid por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 51 puntos (13 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (12 PG - 7 PE - 18 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 6 Celta 51 37 13 12 12 4 14 Sevilla 43 37 12 7 18 -13

Horario Celta y Sevilla, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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