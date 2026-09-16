Celta vs Racing Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

El juego entre Celta y Racing Santander se disputará el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 7 de La Liga, a partir de las 12:30 horas en el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Racing Santander
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Celta en partidos de La Liga
En la fecha anterior, Celta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Real Sociedad. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga
El anterior partido disputado entre Racing Santander finalizó en empate por - ante Barcelona. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 7 goles y le han marcado 7.
Racing Santander muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de febrero, en el torneo Temporada 2006 - 2007, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 4 puntos (4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|15
|5
|5
|0
|0
|17
|2
|Real Madrid
|15
|6
|5
|0
|1
|11
|3
|Betis
|12
|5
|4
|0
|1
|1
|10
|Racing Santander
|7
|5
|2
|1
|2
|0
|16
|Celta
|4
|6
|0
|4
|2
|-3
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 8: vs Elche: 11 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Celta: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Valencia: 11 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Racing Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas