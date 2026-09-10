Celta vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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Por la fecha 5 de La Liga, Málaga y Celta se enfrentan el domingo 13 de septiembre desde las 08:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Málaga

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Celta en partidos de La Liga

Celta terminó con un empate en 0 frente a Real Sociedad en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga

En la fecha pasada, Málaga finalizó con un empate 0-0 ante Levante. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 7 tantos.

En cuanto a la condición de local/visitante, sus resultados son semejantes. La racha negativa en su estadio acompaña a Celta y no logra imponerse en el estadio Abanca-Balaídos. En esta competencia, los resultados de Málaga han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 16 Celta 3 5 0 3 2 -3 18 Málaga 2 4 0 2 2 -6

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Racing Santander: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Villarreal: 17 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Getafe: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Málaga, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas

Colombia y Perú: 07:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

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