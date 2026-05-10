Celta vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Celta recibirá a Levante, en el marco de la fecha 36 de la Liga, el próximo martes 12 de mayo a partir de las 13:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Levante

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 0 en su visita a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de derrotar a Osasuna con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 47 puntos (12 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (9 PG - 9 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 6 Celta 47 34 12 11 11 4 19 Levante 36 35 9 9 17 -16

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Athletic Bilbao: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Mallorca: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Levante, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.