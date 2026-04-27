Carabobo vs Blooming: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana

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El juego entre Carabobo y Blooming se disputará el próximo jueves 30 de abril por la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana, a partir de las 18:00 horas en el estadio Misael Delgado.

Así llegan Carabobo y Blooming

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana

Carabobo busca levantarse de su derrota ante River Plate en el Estadio Mas Monumental.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

Blooming cayó 2 a 3 ante RB Bragantino.

Ubicado detrás del líder del Grupo H, Carabobo luchará por llegar a la cima, mientras que Blooming está en cuarto lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Díaz Mora.

Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Blooming en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 4: vs RB Bragantino: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Carabobo y Blooming, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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