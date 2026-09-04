Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Cagliari y Lecce, por la fecha 3 , se jugará el próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Lecce

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cagliari en partidos

Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Inter por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Lecce en partidos

Lecce viene de caer derrotado 0 a 4 ante Roma.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lecce quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Juan Sacchi es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 12 Cagliari 3 2 1 0 1 0 13 Lecce 3 2 1 0 1 -2

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos

Fecha 4: vs Atalanta: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Udinese: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Monza: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos

Fecha 4: vs Monza: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Milan: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Lecce, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.