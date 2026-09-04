Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

El cotejo entre Cagliari y Lecce, por la fecha 3 , se jugará el próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Lecce
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Cagliari en partidos
Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Inter por un resultado de 0 a 1.
Últimos resultados de Lecce en partidos
Lecce viene de caer derrotado 0 a 4 ante Roma.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lecce quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
Juan Sacchi es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|12
|Cagliari
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|13
|Lecce
|3
|2
|1
|0
|1
|-2
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Atalanta: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Udinese: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Monza: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Monza: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Milan: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Lecce, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas